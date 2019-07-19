На Алтае спасатели и полиция ищут пропавшего 2-летнего ребенка

В Республике Алтай в селе Йодро вечером 17 июля без вести пропал 2-летний мальчик. О его исчезновении заявили родственники, сообщили в СУ СКР по региону.

Мальчик пропал на берегу реки Чуя, уточняют «Новости Горного Алтая». Он гулял вместе с другими детьми. Сестры и брат, с которыми находился ребенок, потеряли мальчика из виду. Сначала ребенка искали своими силами, и на берегу реки нашли его обувь.

Пропавший мальчик — из благополучной семьи, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.

В поисках ребенка задействованы 70 человек: спасатели, полиция, сельская администрация и местные жители. Обследовано 25 километров береговой линии, но это пока не дало результатов.