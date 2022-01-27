27 января
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Жизнь

На Алтае спустя 14 лет нашли причастного к смертельному избиению на проселочной дороге

В Алтайском краю установили причастного к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью мужчине в 2007 году, повлекшего его смерть, сообщает региональный СК.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

В середине сентября 2007 года на проселочной дороге в Хабарском районе обнаружили тело 47-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

«Длительное время жестокое преступление оставалось нераскрытым. Благодаря грамотной и кропотливой работе следственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, следователям удалось установить причастного к совершению преступления. Им оказался супруг племянницы потерпевшего», — рассказали в ведомстве.

Мужчина, которому в тот самый день было 34 года, ехал на автомобиле, увидел идущего по дороге дядю супруги и решил подвезти.

Во время поездки произошла ссора, в ходе которой обвиняемый не менее 18 раз ударил родственника по голове и туловищу, а затем вытолкнул из автомобиля.

Задержали мужчину спустя 14 лет после проведения ряда дополнительных экспертиз. Он полностью признал вину.

Уголовное дело передали в суд. Сельчанину грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Ранее алтайский СК сообщил, сколько убийств, изнасилований и других преступлений не смогли раскрыть в регионе за 70 лет.

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