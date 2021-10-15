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Жизнь

В Алтайском крае не смогли раскрыть 1557 убийств и 286 изнасилований, но следователи не сдаются

В Алтайском крае обсудили работу по расследованию нераскрытых преступлений, произошедших в регионе в течение 70 лет, сообщает региональный СК.

Криминал. Нож. Убийство.
Криминал. Нож. Убийство.
СС0

В регионе остаются нераскрытыми 3804 преступления — по данным на 15 октября 2021 года.

«1557 убийств, 627 повлекших смерть умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 286 изнасилований, 56 насильственных действий сексуального характера, а также 1278 преступления иных категорий», — рассказали в ведомстве.

Такой «остаток нераскрытых преступлений» сформирован более чем за 70 лет. К примеру, в Рубцовске еще расследуют убийство в 1952 году.

«Раскрытие и расследование преступлений прошлых лет является одним из приоритетных направлений деятельности следственных органов, ведь очень важно добиться справедливого наказания для тех, кому удавалось скрываться от правосудия многие годы», — подчеркнули в СК.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

За 9 месяцев 2021 года расследовали 62 «давних преступления», из которых 9 убийств.

«По 8 преступлениям виновные лица установлены вследствие повторной проверки ранее отрабатывавшихся версий. По 1 делу к раскрытию привела явка с повинной обвиняемого в убийстве женщины и ее 13-летнего сына в Баевском районе в 2003 году», — отметили в ведомстве.

По уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности к раскрытию приводит также совпадение ДНК-профилей проверяемых лиц с установленными генетическими признаками следов, изъятых при производстве первоначальных следственных действий.

В Бийске раскрыли изнасилование в 2011 году при помощи экспертизы ДНК — результат ДНК-профиля совпал с данными ранее судимого за убийство мужчины.

Ранее сообщали про двух жителей Бийска, которых будут судить за изнасилование подростка в мае 2000 года.

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