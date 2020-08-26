Двух жителей Бийска будут судить за изнасилование подростка в мае 2000 года

Инцидент произошел в Бийске в мае 2000 года. 17-летняя девушка возвращалась домой с дискотеки, когда ее догнали два молодых парня.
«Ударив несовершеннолетнюю по голове и используя физическую силу для подавления сопротивления, злоумышленники изнасиловали и совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера», — рассказали в ведомстве.
В СК отметили, что 20 лет тяжкое преступление оставалось нераскрытым, однако «благодаря грамотным действиям следователей удалось привлечь причастных к уголовной ответственности».
Обвиняемые вину не признали — воспользовались ст. 51 Конституции РФ. Уголовное дело направили в суд.
Бийчанам предъявили два обвинения: «групповое изнасилование беспомощной несовершеннолетней с применением насилия» и «иные действия сексуального характера с применением насилия».
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