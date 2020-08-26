Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 августа 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Двух жителей Бийска будут судить за изнасилование подростка в мае 2000 года

В Алтайском крае по обвинению в изнасиловании 17-летней девушки, совершенном 20 лет назад, перед судом предстанут двое мужчин, сообщает региональный СК.

Подросток. Насилие.
Подросток. Насилие.
СС0

Инцидент произошел в Бийске в мае 2000 года. 17-летняя девушка возвращалась домой с дискотеки, когда ее догнали два молодых парня.

«Ударив несовершеннолетнюю по голове и используя физическую силу для подавления сопротивления, злоумышленники изнасиловали и совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера», — рассказали в ведомстве.

В СК отметили, что 20 лет тяжкое преступление оставалось нераскрытым, однако «благодаря грамотным действиям следователей удалось привлечь причастных к уголовной ответственности».

Обвиняемые вину не признали — воспользовались ст. 51 Конституции РФ. Уголовное дело направили в суд.

Бийчанам предъявили два обвинения: «групповое изнасилование беспомощной несовершеннолетней с применением насилия» и «иные действия сексуального характера с применением насилия».

Ранее за двойное убийство, совершенные в 2001 и 2003 годах, осудили жителя Барнаула, которого уже посадили на 25 лет

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость