За двойное убийство осудили жителя Барнаула, которого уже посадили на 25 лет

Присяжные признали, что житель Барнаула в 2001 году двумя выстрелами в голову убил человека.
«Затем нападавший завладел денежными средствами потерпевшего в размере 15 000 долларов США, что по состоянию на день совершения преступления составляло 448 950 рублей», — рассказали в ведомстве.
В 2003 году в лесу возле новосибирского поселка Кольцово мужчина таким же методом убил человека, которому задолжал.
Примечательно, что в апреле 2009 года барнаульца осудили в Алтайском крае — за создание банды в 2004 году, которая занималась нападениями, убийствами, разбоем и бандитизмом.
Кроме того, в декабре 2013 года мужчину осудили за похищение человека и грабеж. По совокупности ему назначили 24,5 года в колонии строгого режима.
Ранее другой житель Алтайского края получил пожизненный срок по громкому делу об убийстве трех человек.