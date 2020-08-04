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5 августа
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Жизнь

За двойное убийство осудили жителя Барнаула, которого уже посадили на 25 лет

В Новосибирской области осудили за два убийства 53-летнего жителя Алтайского края, которого ранее приговорили к 24,5 годам за грабежи, разбои и похищения, сообщает региональная прокуратура.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Присяжные признали, что житель Барнаула в 2001 году двумя выстрелами в голову убил человека.

«Затем нападавший завладел денежными средствами потерпевшего в размере 15 000 долларов США, что по состоянию на день совершения преступления составляло 448 950 рублей», — рассказали в ведомстве.

В 2003 году в лесу возле новосибирского поселка Кольцово мужчина таким же методом убил человека, которому задолжал.

Примечательно, что в апреле 2009 года барнаульца осудили в Алтайском крае — за создание банды в 2004 году, которая занималась нападениями, убийствами, разбоем и бандитизмом.

Кроме того, в декабре 2013 года мужчину осудили за похищение человека и грабеж. По совокупности ему назначили 24,5 года в колонии строгого режима.

Ранее другой житель Алтайского края получил пожизненный срок по громкому делу об убийстве трех человек.

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