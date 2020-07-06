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Происшествия

Житель Алтайского края получил пожизненный срок по громкому делу об убийстве трех человек

22-летний житель Славгорода всю жизнь проведет в тюрьме за убийство женщины и двух детей, сообщила прокуратура Алтайского края.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
CC0

Краевой суд признал молодого человека виновным в том, что в августе 2019 года он повез женщину с детьми на мотоцикле на железнодорожный вокзал Славгорода и в ссоре убил ее, а также лишил жизни и двух маленьких детей.

Как уже сообщалось, тела 27-летней матери и малышей 9 и 4 лет нашли в лесополосе — их убили, а трупы сбросили в яму, залив бетоном.

Также суд удовлетворил исковые требования о взыскании компенсации морального вреда в пользу родственников погибших.

Последний раз пожизненный приговор в крае выносили два года назад за убийство путем поджога четырех человек, уточнили altapress.ru в прокуратуре.

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