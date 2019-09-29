«Дети заплакали, пришлось душить». Раскрыты жуткие подробности убийства матери с двумя детьми в Алтайском крае

Пропавшая женщина и двое ее детей были найдены мертвыми в лесополосе под Славгородом в Алтайском крае. Выяснилось, что убийцей стал брат сожителя женщины. Он признался в содеянном, а отвечая на вопрос о причинах сказал: «Она достала брата». Подробности трагедии выясняла «Комсомольская правда».

Даше было 27 лет, она родилась в Братске, но в последнее время жила в селе Павловка недалеко от Славгорода. Она встретила здесь парня, у них была трехмесячная дочка.

22 августа, оставив малышку с отцом, без объяснений Дарья взяла 10-летнюю дочку и 4-летнего сына и ушла из дома. Больше их никто не видел. Семью объявили в розыск. Полицейские, следователи и волонтеры искали ее круглые сутки.

Рассматривали разные версии. Многие думали, что мать бросила младенца и уехала из региона: она не раз говорила, что хочет уехать домой в Иркутскую область, где живет отец ее дочери.

Павел рассказал, что они давно не общались, а разошлись из-за того, что она постоянно пропадала. «Я не раз предлагал ей забрать дочку, но она отказывалась. Теперь жалею, что не забрал», — говорит мужчина.

Тела матери и двух детей нашли в лесополосе — их убили, а тела сбросили в яму, залив бетоном. Поиски привели к 22-летнему брату сожителя Дарьи. Он признался.

По версии следствия, в ночь на 22 августа Дарья собрала вещи, документы и вместе детьми собиралась уехать из города. Она попросила родного брата гражданского мужа подвезти их до вокзала. Тот согласился, но по дороге они начали ссориться.

«Ехали в сторону Екатериновки, там есть асфальтированная дорога. Я остановился, встал, ударил ее. Она вырубилась, дети заплакали. Пришлось задушить. Я испугался, — рассказывает подозреваемый. На вопрос, зачем он это сделал, он ответил, что «они достали брата».

Сейчас подозреваемый в убийстве мужчина задержан. В пресс-службе управления МВД по Алтайскому краю говорят, что он нигде не работает, ранее не судим. Расследование уголовного дела продолжается.