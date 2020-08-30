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Жизнь

На Алтае суд и приставы прижали к стенке злостного алиментщика

Житель Благовещенского района оказался на скамье подсудимых из-за систематического игнорирования собственных детей. Им он задолжал более 1,2 млн рублей.

Дети.
Дети.
открытые источники (CC0)

При разводе отец двоих детей был обязан выплачивать 1\6 дохода на каждого ребенка. Однако алименты он не платил. Будучи вполне трудоспособным, официально устраиваться на работу не спешил.

На доход от случайных заработков какую-либо материальную помощь детям не оказывал.

В связи с этим судебный пристав-исполнитель привлек 43-летнего гражданина к административной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

Но на алиментщика это никак не повлияло, денег он так и не платил.

За время уклонения от уплаты алиментов мужчина задолжал своим детям более 1,2 млн рублей и продолжает увеличивать сумму долга.

Суд наказал должника пятью месяцами исправительных работ с обязательным трудоустройством и отчислением части заработной платы в счет погашения задолженности.

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