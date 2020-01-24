На Алтае у селян переполнились выгребные ямы из-за банкротства коммунальщиков

Местные жители говорят, что запах нечистот плотно стоит на улицах. Сельчане обратились в прокуратуру, после чего коммунальщики сказали, чтобы те сами занимались откачкой и вывозом нечистот, пишет издание.
В итоге в райцентре прошло собрание, на которое позвали и директора «Баланса» Олега Попова. Он сказал, что решением арбитражного суда предприятие признано банкротом.
«Это значит, что все исполнительные производства и требования кредиторов к предприятию, возникшие до сегодняшнего дня, приостанавливаются. Мы свою деятельность сможем возобновить уже завтра, вывоз ЖБО будем осуществлять», — обещал Попов.
Выгребную яму действительно откачали, но часть домов и четыре детских сада решили расторгнуть договор с «Балансом».
Финансовые проблемы появились у коммунальщиков из-за долгов за отопление. «Алтайэнергосбыт» требует более 3,3 млн рублей.
Счета «Баланса» арестованы еще с осени, а организации не хватает денег даже на заправку ассенизаторских машин.