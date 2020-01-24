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Жизнь

На Алтае у селян переполнились выгребные ямы из-за банкротства коммунальщиков

В селе Смоленское у жителей перестали вывозить жидкие бытовые отходы из-за финансовых проблем местного муниципального коммунального предприятия «Баланс», пишет «Банкфакс». К некоторым домам ассенизаторские машины не приезжали с 15 декабря.

Уличный туалет, дверь.
Уличный туалет, дверь.
CC0

Местные жители говорят, что запах нечистот плотно стоит на улицах. Сельчане обратились в прокуратуру, после чего коммунальщики сказали, чтобы те сами занимались откачкой и вывозом нечистот, пишет издание.

В итоге в райцентре прошло собрание, на которое позвали и директора «Баланса» Олега Попова. Он сказал, что решением арбитражного суда предприятие признано банкротом.

«Это значит, что все исполнительные производства и требования кредиторов к предприятию, возникшие до сегодняшнего дня, приостанавливаются. Мы свою деятельность сможем возобновить уже завтра, вывоз ЖБО будем осуществлять», — обещал Попов.

Выгребную яму действительно откачали, но часть домов и четыре детских сада решили расторгнуть договор с «Балансом».

Финансовые проблемы появились у коммунальщиков из-за долгов за отопление. «Алтайэнергосбыт» требует более 3,3 млн рублей.

Счета «Баланса» арестованы еще с осени, а организации не хватает денег даже на заправку ассенизаторских машин.

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