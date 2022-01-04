На Алтае умер экс-директор крупнейшей новосибирской торговой сети

Основатель старейшей новосибирской торговой сети «Домоцентр» 56-летний Тимофей Кулигин в понедельник, 3 января, скончался от сердечного приступа на Алтае. Об этом сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на одного из бывших топ-менеджеров компании.

Тимофей Кулигин был главным совладельцем (99%) ООО ХК «Домоцентр», которая была основана в 1992 году в Новосибирске. Это был крупнейший региональный DIY-ритейлер (торговля товарами для строительства и ремонта, домашним декором, мебелью, инструментами, сантехникой и др.).

По состоянию на июль 2016 года сеть «Домоцентр» включала 15 магазинов, работающих под брендами Forma, «Практик», «Стройкин», «Прораб» и «Ковровый Двор» и 10 оптовых филиалов. Магазины были открыты в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

В 2016 году на фоне усиления конкуренции компания выставила на продажу все собственные магазины и торговые центры в Новосибирске, Барнауле, Бердске, Кемерово, Новокузнецке, Томске и Северске. В общей сложности — 21 объект стоимостью в 3,7 млрд рублей. В этом же году часть магазинов были закрыты. Позднее предприятия группы были признаны банкротами, и сеть ушла с рынка.