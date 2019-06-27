На Алтае устанавливают громкоговорители на случай ЧС

В 2019 году планируют закончить установку громкоговорителей в следующих селах:
- Советское Чойского района,
- Кебезень, Тондошка, Верх-Бийск, Озеро-Куреево Турочакского района,
- Верх-Уймон и Гагарка Усть-Коксинского района.
После установки комплексов проведут тестовые испытания. Благодаря им население будут своевременно оповещать о чрезвычайных ситуациях, связанных, например, с лесными пожарами или паводком. Это позволит сохранить жизни людей и материальные ценности, считают в МЧС региона.
С начала 2019 года во всех муниципальных образованиях Республики Алтай начали приобретать громкоговорящие автономные комплексы с GSM шлюзами. Ими можно удаленно управлять с мобильного телефона. Радиус оповещения таких установок составляет до 1500 метров.