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Жизнь

На Алтае устанавливают громкоговорители на случай ЧС

В селах Республики Алтай устанавливают автономные громкоговорящие комплексы оповещения населения. Они необходимы там, где слабо развита инфраструктура связи и нет автоматизированной системой оповещения населения, сообщает официальный портал региона.

Громкоговоритель.
Громкоговоритель.
altai-republic.ru

В 2019 году планируют закончить установку громкоговорителей в следующих селах:

  • Советское Чойского района,
  • Кебезень, Тондошка, Верх-Бийск, Озеро-Куреево Турочакского района,
  • Верх-Уймон и Гагарка Усть-Коксинского района.

После установки комплексов проведут тестовые испытания. Благодаря им население будут своевременно оповещать о чрезвычайных ситуациях, связанных, например, с лесными пожарами или паводком. Это позволит сохранить жизни людей и материальные ценности, считают в МЧС региона.

С начала 2019 года во всех муниципальных образованиях Республики Алтай начали приобретать громкоговорящие автономные комплексы с GSM шлюзами. Ими можно удаленно управлять с мобильного телефона. Радиус оповещения таких установок составляет до 1500 метров.

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