На Алтае устанавливают громкоговорители на случай ЧС

В селах Республики Алтай устанавливают автономные громкоговорящие комплексы оповещения населения. Они необходимы там, где слабо развита инфраструктура связи и нет автоматизированной системой оповещения населения, сообщает официальный портал региона.

В 2019 году планируют закончить установку громкоговорителей в следующих селах:

Советское Чойского района,

Кебезень , Тондошка , Верх-Бийск , Озеро-Куреево Турочакского района,

Тондошка Верх-Бийск Озеро-Куреево Турочакского района, Верх-Уймон и Гагарка Усть-Коксинского района.

После установки комплексов проведут тестовые испытания. Благодаря им население будут своевременно оповещать о чрезвычайных ситуациях, связанных, например, с лесными пожарами или паводком. Это позволит сохранить жизни людей и материальные ценности, считают в МЧС региона.

С начала 2019 года во всех муниципальных образованиях Республики Алтай начали приобретать громкоговорящие автономные комплексы с GSM шлюзами. Ими можно удаленно управлять с мобильного телефона. Радиус оповещения таких установок составляет до 1500 метров.