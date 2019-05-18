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Жизнь

На Алтае уволили охранника, не пропустившего скорую на территорию больницы

Сотрудник охранного предприятия не пропустил машину скорой помощи, которая привезла пациента на территорию Республиканской больницы в Горно-Алтайске. После инцидента охранника уволили.

Охрана.
Охрана.
Настасья Коваленко

Инцидент получил широкий резонанс после того, как в Сети появилось видео происходившего, сообщает ТАСС.

Охранник больницы требовал у водителя и медика показать удостоверения личности, несмотря на опознавательные знаки автомобиля и то, что там находился пациент, нуждавшийся в помощи.

Охранник мотивировал свои действия тем, что без документов не может им предоставить право въезда, при этом отказываясь предоставить по требованию свои документы, мотивировав это тем, что их еще не привез руководитель.

По данным ведомства, пациент не нуждался в экстренной помощи, и инцидент не привел к трагической ситуации.

Охранные предприятия работают в больницах региона по договору.

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