На Алтае уже три месяца ищут пожилого мужчину в галошах и ушанке

Приметы:
- Рост: 180 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: голубые.
- Волосы: седые, короткая стрижка.
Пропал пожилой мужчина.
Был одет: темно-бежевая куртка, черные штаны, черные галоши, черная шапка ушанка.
С 1 ноября прошлого года неизвестно местонахождение 78-летнего Дмитрия Кудрявцева. Он ушел из дома в селе Шульгин Лог (Советский район) и не вернулся.
Приметы:
Был одет: темно-бежевая куртка, черные штаны, черные галоши, черная шапка ушанка.
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