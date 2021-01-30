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Жизнь

На Алтае уже три месяца ищут пожилого мужчину в галошах и ушанке

С 1 ноября прошлого года неизвестно местонахождение 78-летнего Дмитрия Кудрявцева. Он ушел из дома в селе Шульгин Лог (Советский район) и не вернулся.

Поиски человека.
Поиски человека.
https://vk.com/la_altay

Приметы:

  • Рост: 180 см.
  • Телосложение: xудощавое.
  • Цвет глаз: голубые.
  • Волосы: седые, короткая стрижка.
Пропал пожилой мужчина.
Пропал пожилой мужчина.
vk.com/incident22

Был одет: темно-бежевая куртка, черные штаны, черные галоши, черная шапка ушанка.

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