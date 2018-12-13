На Алтае в Денисовой пещере археологи нашли древний карандаш

«Уникальная находка для Денисовой пещеры. Мы его называем карандаш. Это природный пигмент гематит, который первобытные художники применяли для различных художественных целей. Он был обработан», — рассказал Шуньков в среду на пресс-конференции по итогам летнего полевого сезона 2018 года.
Он отметил, что такого рода находку археологи в Денисовой пещере встретили впервые. Предмет, по его словам, явно использовался в творческих целях.
Также он сообщил, что был обнаружен небольшой кусочек мраморной гальки, окрашенный веществом типа охры. «То есть древними обитателями Денисовой пещеры активно использовались не только украшения, но и различные красители», — сказал он.