На Алтае в Денисовой пещере археологи нашли древний карандаш

Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН во время раскопок в Денисовой пещере на Алтае впервые обнаружили древний карандаш. Это обработанный и, предположительно, использовавшийся в творческих целях кусочек красного железняка, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора института Михаила Шунькова.