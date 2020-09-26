На Алтае в долине реки высаживают 7 тысяч саженцев кедра для поглощения углерода

Как сообщил Андрей Стеценко, президент Центра экологических инноваций, алтайский лесной проект берет свое начало с Киотского протокола.

Он стал пилотным проектом, который помогает предпринимателям и частным лицам компенсировать выбросы СО2 для предотвращения глобального изменения климата, сохранения биоразнообразия, предотвращения эрозии почв, повышения урожайности и поддержки местного населения.

«Алтайское кедровое угодье „Сад Мира“ послужит началом для восстановления кедровых лесов. Я видел фотографию, на которой на пеньке от срубленного кедра-исполина, как на постаменте, помещался трактор 30-х годов.

Да, трактора тогда были меньше, но и деревья были больше! На сегодня былые леса вырублены и до села Чарышское дорога лежит среди холмов, совершенно лишённых лесной растительности. Только в труднодоступных местах Чарышского района ещё можно встретить кедры уже не в пять, а хотя бы в два-три обхвата», ̶ рассказал Андрей Стеценко, руководитель Алтайского лесного проекта и доцент экономфака МГУ.