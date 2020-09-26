Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 сентября 8°C
Жизнь

На Алтае в долине реки высаживают 7 тысяч саженцев кедра для поглощения углерода

26 сентября в долине реки Бащелак в Чарышском районе были посажены саженцы кедра. Об этом сообщили Altapress.ru в Центре экологических инноваций. Согласно планам экологов, предполагалось высадить 7 тыс. саженцев. Идея реализуется в рамках лесного проекта «Поглощение углерода путем лесоразведения в отдаленных районах сибирского региона России».

Кедр, хвоя.
Кедр, хвоя.
CC0

Как сообщил Андрей Стеценко, президент Центра экологических инноваций, алтайский лесной проект берет свое начало с Киотского протокола.

Он стал пилотным проектом, который помогает предпринимателям и частным лицам компенсировать выбросы СО2 для предотвращения глобального изменения климата, сохранения биоразнообразия, предотвращения эрозии почв, повышения урожайности и поддержки местного населения.

Самый большой кедр (обхват ствола 476 см)
Самый большой кедр (обхват ствола 476 см)
altaipriroda.ru/

«Алтайское кедровое угодье „Сад Мира“ послужит началом для восстановления кедровых лесов. Я видел фотографию, на которой на пеньке от срубленного кедра-исполина, как на постаменте, помещался трактор 30-х годов.

Да, трактора тогда были меньше, но и деревья были больше! На сегодня былые леса вырублены и до села Чарышское дорога лежит среди холмов, совершенно лишённых лесной растительности. Только в труднодоступных местах Чарышского района ещё можно встретить кедры уже не в пять, а хотя бы в два-три обхвата», ̶ рассказал Андрей Стеценко, руководитель Алтайского лесного проекта и доцент экономфака МГУ.

Проект «Поглощение углерода» зарегистрирован в ООН как ресурс, позволяющий компенсировать углеродные выбросы в атмосферу. ПОсадки ведутся за счет добровольных пожертвований.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость