На Алтае в фотоловушку попал марал с «ласточкиным хвостом» на пикантном месте

В фотоловушки на солонцах попались лисицы, косули, одинокие маралы.

Но настоящей находкой стало фото марала с «ласточкиным хвостом». Только около 12% самцов имеют окрашенное надхвостье, а такое четко выраженное, как у этого зверя — еще меньше, рассказал старший научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин. Форма окраски надхвостья в виде «ласточкиного хвоста», позволит выделять этого марала и после смены рогов. Бык с такими рогами попал в камеры регистраторов в Алтайском заповеднике впервые, более чем за 4 тыс. регистраций маралов.

Подписчика паблика Barnaul 22 стали шутить, что на фото — практически готовая открытка с «сердечком» ко Дню святого Валентина.

На побережье Телецкого озера в камеру попала выдра, норка американская.

А вот бобры традиционно «обхитрили» камеры и не попали в кадр. Бобр считается трудным объектом съемки фотоловушками — густой плотный мех в мокром состоянии не пропускает тепло тела животного, и тепловой датчик движения камеры его просто не видит.