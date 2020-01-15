На Алтае в фотоловушку попала уникальная белка

Редкая для глаз человека белка-летяга впервые попала в объектив фотоловушки на Алтае. Об этом пишет паблик «Барнаул 22».

Между передними и задними лапами у летяги имеется кожная перепонка, которая позволяет планировать с дерева на дерево. Благодаря этому она может за один раз преодолеть расстояние до 90 метров. Для прыжка летяга забирается на самую верхушку дерева.

Случай был зафиксирован в Республике Алтай, в долине реки Кураган. При этом ранее на территории Катунского заповедника белку-летягу никто не встречал.



Впрочем, как отмечается на «Барнаул 22», сотрудник Катунского заповедника Петр Малков считает, что летяги и ранее обитали на заповедной территории, но встретить их было сложно. Зверек ведет ночной образ жизни и хорошо прячется днем.