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Жизнь

На Алтае в марте существенно сократилось потребление электроэнергии

В энергосистеме Алтайского края и Республики Алтай в марте 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года потребление электричества сократилось на 1,9%, говорится в сводке Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири.

Электричество.
Электричество.
СС0

Потребление электроэнергии в Алтайской энергосистеме, куда входят два региона, в марте 2020 года составило 940,7 млн кВт/ч. За три месяца этого года показатель на 4,1% меньше аналогичного показателя прошлого года.

При этом выработка электроэнергии в марте текущего года составила 590,0 млн кВт/ч, что на 9,9% меньше аналогичного показателя 2019 года.

Тепловые электростанции Алтайского края, включая электростанции промышленных предприятий, в марте выработали 574,8 млн кВт/ч, что на 11,4% меньше объема выработки в марте 2019 года.

«Потребность в электроэнергии на территории Алтайской энергосистемы покрывалась, в том числе, за счет перетока из смежных энергосистем», — отмечается в сводке.

Больше других в Сибири сократилось потребление в Омской области. Этот показатель в марте упал на 4,4%.

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