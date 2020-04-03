На Алтае в разгар пандемии открыли авиарейсы в самые глухие и далекие от цивилизации районы

Из аэропорта Горно-Алтайска открыты внутрирегиональные рейсы в райцентры Кош-Агач и Усть-Кокса.

Рейсы выполняет авиакомпания «Сибирская легкая авиация» (ООО «СиЛА») на самолетах L-410. Вместимость машины — 15 человек. Время в пути — около часа по каждому маршруту, сообщает пресс-центр республиканского правительства.

«Юморной» рейс

Несмотря на то, что первый рейс до Кош-Агача состоялся 1 апреля, это не шутка. Авиаторы уже отследили на сервисе flightradar24, как самолет следовал к месту назначения и обратно. Правда, по некоторым данным, в райцентре отсутствует бетонированная аэродромная полоса. Возможно, самолетам малой авиации и не столь необходима полноценная ВПП.

Стоимость билетов

Стоимость билета из Горно-Алтайска до Кош-Агача — от 2,7 тысяч рублей, до Усть-Коксы — от 2,2 тыс. рублей. С собой пассажир сможет провезти до 10 кг багажа.

Частота рейсов

В апреле-мае рейсы будут выполняться три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу — до Кош-Агача, во вторник, четверг и субботу — до Усть-Коксы.

В летний период маршруты переходят на ежедневное расписание.

В аэропорту Горно-Алтайска. altai-republic.ru

Сколько времени и километров на автомобиле

Ранее в указанные райцентры можно было добраться только на автотранспорте. Расстояние от Горно-Алтайска до Кош-Агача превышает 450 км, до Усть-Коксы — почти 400 км.

Время в пути на автомобиле — порядка семи часов.

Целесообразность

Не секрет, что из-за пандемии Covid-19 авиасообщения внутри России сокращаются. Так, например, из-за уменьшения пассажиропотока 2 апреля были отменены два московских рейса у соседей — в аэропорту Барнаул.

Вероятно, республиканские власти учли нынешние реалии при открытии рейсов до популярных мест у туристов. Хотя глава республики Олег Хорохордин в недавнем обращении по поводу самоизоляции жителей Горного Алтая говорил, что в регионе приостановлена работа гостиниц и турбаз, горнолыжных трасс и других объектов массового отдыха.

«Большая часть прибывших ранее туристов уже разъехалась, оставшиеся гости постепенно покидают регион. Принимать туристов гостевые дома и турбазы не будут до 1 июня», — заявил глава республики.

Потому пока непонятно, кто будет летать новыми рейсами. Правда, в соцсетях местные жители пишут, что в республику прилетел целый десант — переждать пандемию в горах Алтая.

В любом случае, открытие новых рейсов — дело положительное. Тем более на фоне всеобщей растерянности, граничащей с паникой.

Коронавирус. CC0

Данные о Covid-19

На 3 апреля случаев коронавирусной инфекции в Республике Алтай не зафиксировано.

На домашнем карантине после посещения зарубежных стран в Республике Алтай находятся 165 человек, все здоровы. Снято с медицинского наблюдения 262 человека, в том числе 2 апреля — 38 человек.

Всего с 25 февраля сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Алтай вручили вернувшимся в регион гражданам 427 постановлений, в том числе за истекшие сутки — четыре.

По данным оперштаба, в Алтайском крае заражены Covid-19 четыре человека. Положительные результаты анализов подтвердили в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Все заболевшие находятся в горбольниице № 5.

В России всего заболевших — 3 548, 235 человек выздоровело, 30 умерло (по данным на 2 апреля).