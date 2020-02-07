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8 февраля
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Жизнь

На Алтае в сугробах застрял БелАЗ

Настоятель Вознесенской церкви Заринска Андрей Ушаков опубликовал в Instagram фотографию БелАЗа, застрявшего в снегу в Тягуне. «Можно теперь сказать, что видел все», — написал отец Андрей.

Зима в лесу. Снег. Много снега.
Зима в лесу. Снег. Много снега.
СС0

«Был утром в Тягуне. На въезде в поселок стоял БелАЗ, застрявший в сугробе! Столько нынче снега на Алтае!» — подытожил батюшка.

БелАЗ — самый большой грузовой автомобиль в мире. Диаметр колеса — около 4 м.

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