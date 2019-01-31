На Алтае в январе проснулись клещи

Житель Республики Алтай 28 января обратился в больницу с жалобой на присасывание клеща.

Архив ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае".

Он прицепился в мужчине в окрестностях Горно-Алтайска.

Несколькими днями ранее в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии на анализ принесли трех живых клещей, снятых со скотины, пишут «Новости Горного Алтая».

Случаи, когда клещи просыпаются зимой, уже фиксировались ранее. 23 января 2001 года в Усть-Коксинском районе заболел сибирским клещевым тифом с яркой клинической картиной владелец животноводческой стоянки. К нему присосался клещ, который «проснулся» в теплом хлеву зимой.

Обычно клещи просыпаются в конце февраля — начале марта.