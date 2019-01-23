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Жизнь
27

На Алтае вновь обещают похолодание и живописную изморозь

23 января в Алтайском крае начнется похолодание. Днем на улице еще не будет сильно морозно, а вот ночью температура начнет существенно опускаться.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

В крае синоптики обещают переменную облачность, в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица.

В ночные и утренние часы местами изморозь, туман.

Ветер юго-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью будет -9, -14 градусов, местами в северо-западных районах -18, — 23 градусов, днем -3, — 8 °C, местами в северо-западных районах до -13.

В Барнауле также будет переменная облачность, без осадков, в ночные и утренние часы изморозь, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха: ночью -12, -14°С, днем — 6, -8°С.

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