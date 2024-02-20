На Алтае водитель умер на месте ДТП до приезда скорой помощи

Мужчина вылетел на встречку и погиб после столкновения с машиной с полуприцепом.

"КП Барнаул" сообщает, что авария произошла ночью 20 февраля, на трассе А-322 «Барнаул – граница Казахстаном» в Калманском районе.

Водитель двигался в сторону Алейска, но в какой-то момент вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с машиной с полуприцепом.

В результате аварии пострадавший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, а пассажир получил травмы разной степени тяжести.

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