21 февраля
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Жизнь

На Алтае водитель умер на месте ДТП до приезда скорой помощи

Мужчина вылетел на встречку и погиб после столкновения с машиной с полуприцепом.

На Алтае произошло ДТП.
На Алтае произошло ДТП.
Инцидент Барнаул

"КП Барнаул" сообщает, что авария произошла ночью 20 февраля, на трассе А-322 «Барнаул – граница Казахстаном» в Калманском районе.

Водитель двигался в сторону Алейска, но в какой-то момент вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с машиной с полуприцепом.

В результате аварии пострадавший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, а пассажир получил травмы разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что на Алтае автомобиль протаранил дом.

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