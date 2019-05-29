На Алтае водители ПАЗа и «Газели» чуть не подрались на дороге

Сотрудники полиции Горно-Алтайска разбираются в конфликте между двумя водителями. Мужчины стали выяснять отношения посреди дороги.

Как сообщает ГУ МВД по Республике Алтай, причиной ссоры стало то, что водитель автобуса ПАЗ-32054, двигаясь по правой полосе, не отреагировал на просьбу жителя Маймы, управлявшего «Газелью» — первым проехал перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора и вынудил мужчину сделать остановку. Догнав своего обидчика, сельчанин преградил путь стоящему на остановке автобусу, вышел из автомобиля, чтобы «разобраться по-мужски».

После долгих препирательств водитель ПАЗа решил прекратить конфликт и стал отъезжать от остановки. Сельчанину удалось отскочить от надвигающегося на него автобуса, и он, решив наказать обидчика, ударил кулаком по кузову транспортного средства.

Позже владелец автобуса обратился в полицию с заявлением об умышленном повреждении имущества. Полицейские проводят проверку.