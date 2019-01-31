На Алтае военные вертолеты устроили воздушный бой в горах

В горах Алтая десять армейских вертолетов устроили воздушный бой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. В учениях задействовали ударные «Крокодилы» Ми-24 и транспортные Ми-8АМТШ-В.

По сценарию, беспилотники обнаружили два вертолета условного противника, которые приближались к селу. На их перехват было отправлено поднятое по тревоге звено Ми-8.

Противник в это время высаживал десант. «Крокодилы» провели атаку на «вражеские» вертолеты. Тем временем вертолетчики Ми-8 расстреляли из авиационных пушек незаконные вооруженные формирования, высаженные с вертолетов-нарушителей. Стрельба велась с 200 м.

Экипажи также отработали элементы воздушного боя, задачи по ведению воздушной разведки и технике пилотирования в условиях постоянно меняющегося атмосферного давления, направления и скорости ветра.