16 февраля
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Жизнь

На Алтае возможно ухудшение телесигнала до 26 минут из-за влияния Солнца

Правительство Алтайского края предупреждает о появлении помех на телеэкранах от нескольких секунд до 26 минут.

Телевизор. Помехи.
Телевизор. Помехи.
CC0

Ухудшение телесигнала будут наблюдать с 19 февраля по 13 марта с 12:37 до 13:45.

Помехи на телеэкранах связаны с сезонной интерференцией. В этот период положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала, вплоть до пропадания.

Наиболее подвержены этому явлению телевизоры и приставки с устаревшим программным обеспечением.

Специалисты советуют, если картинка замерла или вовсе пропала, стоит перезагрузить телевизор или приставку. Достаточно просто выключить и заново включить через несколько минут.

Также можно запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием.

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