На Алтае за сутки выявили 104 заболевших коронавирусом. Осталось 366 коек

За сутки в Алтайском крае выявили 104 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили 5 октября в оперативном штабе.

Больше всего в Барнауле — 16, Рубцовске — 12, Тальменском районе — 11. В Заринске и Топчихинском районе — по 7 заболевших, в Первомайском районе — 6, в Новоалтайске, Ключевском районе — по 5 заболевших, в Алейске и Зональном районе — по 4 заболевших, в Бийском, Быстроистокском, Косихинском, Кулундинском районе — по 3 заболевших, в Бийске, Камне-на-Оби, Советском, Тюменцовском, Шипуновском районах — по 2 заболевших, в Благовещенском, Калманском, Курьинском, Поспелихинском, Солтонском районах — по 1 заболевшему.

В госпиталях находятся 1 377 пациентов, из них в тяжелом состоянии 296, подключены к аппаратам ИВЛ — 77.

«Кроме этого 1 145 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 132 человека продолжают там находиться по другим обстоятельствам», — отметили в оперштабе.

Всего в крае развернули 3 020 коек. Из них с кислородом 1622, с ИВЛ — 410. Свободных мест 366.

2 376 человек без симптомов продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении.

За сутки умерло 6 человек, все от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии скончалось 529 пациентов.

Всего в крае инфицированных — 14 334, количество выписанных — 12 416 человек.