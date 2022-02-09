На Алтае задержали директора лесничества, где пилили кедры и требовали откат за новогодние елки

Как отмечает СК, в ноябре и декабре 2021 года директор лесничества заключил с местным жителем ряд договоров купли-продажи лесных насаждений, в которых незаконно указал, что тот может заготовить новогодние ели.

«За совершение подобных незаконных действий директор лесничества потребовал от лесозаготовителя передать ему денежное вознаграждение в размере 10% от всей суммы выручки, полученной от реализации елей. Согласно достигнутой договоренности директор самостоятельно выписывал на имя лесозаготовителя квитанции на отпуск новогодних елей в целях создания видимости законности их заготовки и перевозки до покупателей, за что лично частями получил взятку на общую сумму не менее 180 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Возбудили уголовное дело по факту «получение взятки должностным лицом в крупном размере».

В отношении местного жителя возбудили дело по признакам «дачи взятки должностному лицу в крупном размере».

Обоих задержали, в ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение.

«Решается вопрос об избрании в отношении обоих лиц меры пресечения, ограничивающей свободу», — уточнили в СК.

По месту жительства и на рабочих местах фигурантов провели обыски, допросили подозреваемых и свидетелей. Следователи устанавливают все обстоятельства.

Как уточняют «Новости Горного Алтая», неделей ранее жители села Бийка в соцсетях обратились к главе республики Олегу Хорохордину и в региональное Минприроды с заявлением о массовых вырубках кедра.

«Массово вырубается кедр, везут днями и ночами от пяти „КамАЗов“ в день, да еще и с прицепами. Мы, жители села Бийка, считаем, что, невозможно вырубать такое количество кедра на законных основаниях. Наше село находится в орехово-промысловой зоне. Для многих в урожай, сбор кедровых шишек является источником дохода, для некоторых даже единственным. Если наш кедр вырубят, это лишит многих людей возможность заработать. Вопрос вырубки кедра встает ежегодно и каждый раз нам говорят, что все законно. Но кедра с каждым годом становится все меньше и меньше», — написали сельчане.

После этого республиканская прокуратура организовала проведение проверки. Ситуацию прокомментировали и в правительстве республики.