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Жизнь

На Алтае задержали директора лесничества, где пилили кедры и требовали откат за новогодние елки

В Республике Алтай задержали директора Турочакского лесничества Сергея Есикова по подозрению в получении взятки, сообщает региональный СК.

Продажа новогодних елей.
Продажа новогодних елей.
Михаил Хаустов

Как отмечает СК, в ноябре и декабре 2021 года директор лесничества заключил с местным жителем ряд договоров купли-продажи лесных насаждений, в которых незаконно указал, что тот может заготовить новогодние ели.

«За совершение подобных незаконных действий директор лесничества потребовал от лесозаготовителя передать ему денежное вознаграждение в размере 10% от всей суммы выручки, полученной от реализации елей. Согласно достигнутой договоренности директор самостоятельно выписывал на имя лесозаготовителя квитанции на отпуск новогодних елей в целях создания видимости законности их заготовки и перевозки до покупателей, за что лично частями получил взятку на общую сумму не менее 180 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Возбудили уголовное дело по факту «получение взятки должностным лицом в крупном размере».

В отношении местного жителя возбудили дело по признакам «дачи взятки должностному лицу в крупном размере».

Обоих задержали, в ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение.

«Решается вопрос об избрании в отношении обоих лиц меры пресечения, ограничивающей свободу», — уточнили в СК.

По месту жительства и на рабочих местах фигурантов провели обыски, допросили подозреваемых и свидетелей. Следователи устанавливают все обстоятельства.

Как уточняют «Новости Горного Алтая», неделей ранее жители села Бийка в соцсетях обратились к главе республики Олегу Хорохордину и в региональное Минприроды с заявлением о массовых вырубках кедра.

«Массово вырубается кедр, везут днями и ночами от пяти „КамАЗов“ в день, да еще и с прицепами. Мы, жители села Бийка, считаем, что, невозможно вырубать такое количество кедра на законных основаниях. Наше село находится в орехово-промысловой зоне. Для многих в урожай, сбор кедровых шишек является источником дохода, для некоторых даже единственным. Если наш кедр вырубят, это лишит многих людей возможность заработать. Вопрос вырубки кедра встает ежегодно и каждый раз нам говорят, что все законно. Но кедра с каждым годом становится все меньше и меньше», — написали сельчане.

После этого республиканская прокуратура организовала проведение проверки. Ситуацию прокомментировали и в правительстве республики.

«Обращения в адрес главы региона от жителей действительно были. Они рассматривались контролирующими органами, в том числе подведомственными правительству Республики Алтай. Вопросы сохранения леса, лесовосстановления на территории субъекта, безусловно, являются приоритетными в работе органов власти», — пояснил «Банкфаксу» пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов.

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