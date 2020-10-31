На Алтае задержаны подозреваемые в нападениях на пожилых женщин.

Сотрудниками уголовного розыска раскрыты разбой и грабеж, которые были совершены в отношении жительниц города Камень-на-Оби. Одна из потерпевших — 89-летняя ветеран труда и труженица тыла, вторая — пенсионерка в возрасте 86 лет.

«Установлено, что мужчина и две женщины, скрывавшие лица под медицинскими масками, позвонили в квартиру женщины-ветерана. Когда она открыла дверь, неизвестные ворвались в жилище. Угрожая расправой, злоумышленники вынудили потерпевшую показать, где хранятся деньги и ценности, забрали их и скрылись. Были похищены 3 тыс. рублей, медаль „Ветеран труда“ и четыре юбилейные медали к годовщинам Победы», — сообщает пресс-центр МВД.