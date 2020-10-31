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Жизнь

На Алтае задержаны подозреваемые в нападениях на пожилых женщин

Мужчину и женщину, которые в медицинских масках нападали на пенсионерок и грабили их, задержали в Алтайском крае, — сообщает пресс-центр МВД.

На Алтае задержаны подозреваемые в нападениях на пожилых женщин.
На Алтае задержаны подозреваемые в нападениях на пожилых женщин.
МВД России по Алтайскому краю.

Сотрудниками уголовного розыска раскрыты разбой и грабеж, которые были совершены в отношении жительниц города Камень-на-Оби. Одна из потерпевших — 89-летняя ветеран труда и труженица тыла, вторая — пенсионерка в возрасте 86 лет.

«Установлено, что мужчина и две женщины, скрывавшие лица под медицинскими масками, позвонили в квартиру женщины-ветерана. Когда она открыла дверь, неизвестные ворвались в жилище. Угрожая расправой, злоумышленники вынудили потерпевшую показать, где хранятся деньги и ценности, забрали их и скрылись. Были похищены 3 тыс. рублей, медаль „Ветеран труда“ и четыре юбилейные медали к годовщинам Победы», — сообщает пресс-центр МВД.

В тот же день произошло второе нападение. Открывшую дверь пенсионерку ударили по голове, после чего она потеряла сознание. Родственники нашли ее только на следующий день. Из квартиры пропали две медали, ювелирное изделие и 700 рублей.

Установлено, что нападавшие — 21-летний мужчина и 28-летняя женщина ранее судимые. В настоящее время в розыске находится их предполагаемая сообщница.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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