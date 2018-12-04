На Алтае закрылась организация по профилактике ВИЧ, которую признали иностранным агентом

В Алтайском крае закрылась организация «Выбор», которая занималась профилактикой ВИЧ. Организация не смогла оплатить штраф за отказ признать себя иностранным агентом, пишет «Общая газета».

Минюст РФ признал общественную организацию «иноагентом» за получение 147 тысяч рублей в 2014 году от организации «Эсверо» и 272 тысяч рублей — от AIDS Healthcare Foundation. Средства были предоставлены на реализацию программ про профилактике ВИЧ в Алтайском крае,

Алтайский краевой суд оставил в силе решение Бийского городского суда, который оштрафовал «Выбор» за отказ признать себя «инагентом» на 150 тыс. рублей. Таких денег у организации не нашлось, и деятельность пришлось прекрастить.

Адвокаты «Выбора» сообщили суду, что «Эсверо» является российской организацией, а источники ее финансирования согласно закону не могут быть известны получателю. Организация AIDS Healthere Foundation давала деньги в рублях, а доказательств ее «иностранного происхождения» предоставлено не было. «Выбор» не занимался политической деятельностью, а значит, не может считаться «иностранным агентом».

В свою очередь суд признал «политическими» проекты НКО «Сохрани здоровье», «Путь к здоровью женщины» и «Неделя быстрого тестирования на ВИЧ-инфекцию», что стало основанием для признания «Выбора» «инагентом».

Представитель общественной организации отметил, что государство с помощью закона об НКО-инагентах фактически способствует росту заболеваемости СПИДом.

По данным главврача Алтайского центра СПИД Валерия Шевченко, в регионе живут 20553 инфицированных ВИЧ человека. Лидерами по заболеваемости являются Рубцовск и Бийск.