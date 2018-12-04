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На Алтае закрылась организация по профилактике ВИЧ, которую признали иностранным агентом

В Алтайском крае закрылась организация «Выбор», которая занималась профилактикой ВИЧ. Организация не смогла оплатить штраф за отказ признать себя иностранным агентом, пишет «Общая газета».

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Мария Стрыгина

Минюст РФ признал общественную организацию «иноагентом» за получение 147 тысяч рублей в 2014 году от организации «Эсверо» и 272 тысяч рублей — от AIDS Healthcare Foundation. Средства были предоставлены на реализацию программ про профилактике ВИЧ в Алтайском крае,

Алтайский краевой суд оставил в силе решение Бийского городского суда, который оштрафовал «Выбор» за отказ признать себя «инагентом» на 150 тыс. рублей. Таких денег у организации не нашлось, и деятельность пришлось прекрастить.

Адвокаты «Выбора» сообщили суду, что «Эсверо» является российской организацией, а источники ее финансирования согласно закону не могут быть известны получателю. Организация AIDS Healthere Foundation давала деньги в рублях, а доказательств ее «иностранного происхождения» предоставлено не было. «Выбор» не занимался политической деятельностью, а значит, не может считаться «иностранным агентом».

В свою очередь суд признал «политическими» проекты НКО «Сохрани здоровье», «Путь к здоровью женщины» и «Неделя быстрого тестирования на ВИЧ-инфекцию», что стало основанием для признания «Выбора» «инагентом».

Представитель общественной организации отметил, что государство с помощью закона об НКО-инагентах фактически способствует росту заболеваемости СПИДом.

По данным главврача Алтайского центра СПИД Валерия Шевченко, в регионе живут 20553 инфицированных ВИЧ человека. Лидерами по заболеваемости являются Рубцовск и Бийск.

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