На Алтае закрыли авиаперевозки по местным маршрутам

По словам основного владельца перевозчика Андрея Богданова, это произошло из-за новых требований безопасности, которые предъявили малым аэропортам.
Например, необходимо было к октябрю 2021 года установить специальные ограждения с сигнализацией, организовать контроль доступа и видеонаблюдение, установить системы связи, оповещения, сбора и обработки информации, обеспечить площадку интернетом, набрать штат групп быстрого реагирования и так далее.
Администрации регионов были заранее уведомлены. Представитель министерства регионального развития Республики Алтай подтвердил остановку полетов.
Население районов восприняло новость о прекращении полетов «крайне негативно», отметил гендиректор горно-алтайского аэропорта Сергей Круглов.
В частности из-за того, что сейчас начинается осенне-зимний сезон, когда на перевалах снег и гололед, проехать на автомобильном транспорте по ним невозможно.
«СиЛА» летала три раза в неделю из Горно-Алтайска в труднодоступные и отдаленные села Кош-Агач и Усть-Коксу.
Ранее после 10-летнего перерыва возобновились полеты из Барнаула в Норильск.