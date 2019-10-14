На Алтае женщина тайно оформила на свою подругу кредит в 300 тысяч и потратила все деньги

В дежурную часть отделения МВД России по Усть-Канскому району с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что на ее имя неизвестные оформили онлайн-кредит на сумму более 300 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай. Полицейские установили, что к этому причастна 33-летняя подруга потерпевшей.

Предварительно установлено, что в 2018 году из-за возникшей задолженности перед банком, на расчетные счета подозреваемой наложили арест. После этого сельчанка обратилась к своей знакомой и попросила временно одолжить ей банковскую карту. В течение года женщина пользовалась чужой картой, после чего, воспользовавшись наличием доступа к приложению мобильный банк, оформила онлайн-кредит на свою подругу.

Выплачивать кредит женщина не планировала, поэтому получив деньги, в течение месяца потратила их на личные нужды.

Позже владелица банковской карты крайне удивилась, когда ей на телефон стали приходить сообщения с требованием оплатить просроченную задолженность по кредиту. За разъяснениями она обратилась в банк, а после этого в полицию.

Подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции, где она призналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело.