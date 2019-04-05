На Алтае жертвами клещей стали больше 40 человек

В ведомстве отмечают, что 20 человек «поймали» на себя клеща, фотографируясь на фоне красот Горного Алтая. Они не пользовалась специальными аэрозолями. Специалисты советуют обрабатывать одежду и обувь.

Региональный Роспотребнадзор сообщает, что медицинские организации к сезону готовы: закуплен иммуноглобулин против клещевого энцефалита (5000 доз), открыто 120 пунктов экстренной профилактики клещевых инфекций при приемных покоях больниц, на ФАПах.

Численность клещей ежегодно растет. Теперь их можно встретить не только в лесу или на дачных участках, но и в черте населенного пункта — в парках, скверах и даже во дворах. Часто клеща в квартиру приносят собаки или кошки, — пишут в ведомстве.

Справка

Самое опасное заболевание, которое переносят клещи — энцефалит. Клещевой вирусный энцефалит — тяжелая вирусная инфекция, поражающая центральную и периферическую нервную систему. Как правило, он развивается в острой форме с высокой температурой, сильными головными болями, тошнотой, рвотой, судорогами. Тяжелые осложнения острой инфекции могут завершиться летальным исходом.

В прошлом году в Алтайском крае заразились 22 жителя, из них 10 стали инвалидами. В Роспотребнадзоре сообщили, что если в прошлом году в крае еще были районы, которые не встречались с клещевым энцефалитом, то теперь таких территорий нет.