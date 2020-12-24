На Алтай-Коксе готовятся встретить Новый год

В канун Нового года дети сотрудников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) получили от предприятия около 2100 корпоративных подарков. В подарочный набор входят конфеты, интерактивная семейная 3D-игра и набор для раскрашивания.

Чтобы создать праздничное настроение, в административно-бытовых зданиях основных подразделений Алтай-Кокса устанавливали новогодние елки, а в холле заводоуправления традиционно разместили фотозону.

Фотозона. ОАО «Алтай-Кокс»

Сотрудники предприятия примут участие в праздничном новогоднем эфире корпоративного радио. Профессиональные радиоведущие проведут развлекательную программу с конкурсами и подарками.

Кроме этого, сотрудники могут поучаствовать в онлайн-конкурсах и акциях, которые проходят на корпоративном портале Группы НЛМК — украсить новогодним декором рабочее место, поделиться детскими фотографиями с утренника в школе или детском саду, рассказать о традициях встречи Нового года в семейном кругу и так далее.

Подарок. ОАО «Алтай-Кокс»

Традиционно Алтай-Кокс окажет благотворительную помощь в канун новогодних праздников. Более 340 новогодних подарков вручат детям из малообеспеченных семей, Заринского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также воспитанникам православного детского сада и воскресной школы Вознесенского храма.

Социальные подарки. ОАО «Алтай-Кокс»

Также до 19 января каждый сотрудник Группы НЛМК может почувствовать себя волшебником, приняв участие в новогоднем марафоне в пользу подопечных Благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера Группы НЛМК.

Новогодний марафон. ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com