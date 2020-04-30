На Алтай-Коксе назвали победителей конкурса по охране труда.

Жюри оценивало профилактическую, информационную работу, содержание помещений в цехах предприятия, а также их визуальное тематическое оформление к Всемирному дню охраны труда.
Лидировал в конкурсе коллектив железнодорожного цеха. Второе место занял коллектив теплоэлектроцентрали, третье — отдел технического контроля. В этих подразделениях не только поддерживают безопасные условия труда, но и творчески подходят к оформлению наглядной информации. На стендах и плакатах — рисунки, тематические стихи, слоганы, полезные советы. Участники конкурса оформили тематическую баннерную аллею по теме ключевых правил безопасности.
Структурные подразделения-победители поощрили денежными премиями.
Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru