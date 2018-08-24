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25 августа
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На Алтай-Коксе определили лучшего электромонтера

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди электромонтеров.

Конкурс электромонтеров
Конкурс электромонтеров
архив ОАО "Алтай-Кокс"

В конкурсе приняли участие 37 сотрудников, которые представляли цех по ремонту коксохимического электрооборудования, цех автоматизации, теплоэлектроцентраль и участок сетей и подстанций.

В практический этап вышли 8 электромонтеров. Здесь они должны были собрать электрическую схему с заданными параметрами. Учитывалось время выполнения задания. В случае нарушения правил охраны труда и промышленной безопасности начислялись штрафные баллы.

Победу в конкурсе одержал Илья Учанов. Антон Злобин занял второе место, Леонтьев Денис — третье. Звание лучшего молодого рабочего присвоено Максиму Макашенцу. Специальный приз от профсоюза получил Сергей Носков. Все призеры — представители цеха по ремонту коксохимического электрооборудования. Победители получили дипломы и денежные премии.

Победитель конкурса электромонтеров
Победитель конкурса электромонтеров
архив ОАО «Алтай-Кокс»

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит около 10 конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди машинистов теплоэлектроцентрали, машинистов газодувных машин, слесарей-ремонтников, газовщиков коксовых печей и токарей.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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