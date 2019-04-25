На Алтай-Коксе определили лучшего работника по охране труда

В конкурсе победил машинист углеподготовительного цеха Юрий Фадин. Второе место заняла лаборант отдела технического контроля Екатерина Клейкова. Третье место — электромонтер цеха автоматизации Сергей Серебряков. Победителей наградили дипломами и денежными сертификатами.
Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.
Игорь Цепелев,
начальник управления охраны труда и промышленной безопасности:
Одна из главных задач конкурса — привлечь внимание к вопросам безопасности, показать, насколько важно знать правила охраны труда и применять их в ежедневной работе.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru
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