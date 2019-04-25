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Жизнь
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На Алтай-Коксе определили лучшего работника по охране труда

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс «Лучший работник по охране труда», посвященный Всемирному дню охраны труда. Заводчане демонстрировали знания правил безопасности на производстве, навыки действий в смоделированной чрезвычайной ситуации.

Лучший по охране труда.
Лучший по охране труда.
Фото: ОАО "Алтай-Кокс".

В конкурсе победил машинист углеподготовительного цеха Юрий Фадин. Второе место заняла лаборант отдела технического контроля Екатерина Клейкова. Третье место — электромонтер цеха автоматизации Сергей Серебряков. Победителей наградили дипломами и денежными сертификатами.

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.

Лучший по охране труда.
Лучший по охране труда.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс».
Лучший по охране труда.
Лучший по охране труда.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Игорь Цепелев,
начальник управления охраны труда и промышленной безопасности:

Одна из главных задач конкурса — привлечь внимание к вопросам безопасности, показать, насколько важно знать правила охраны труда и применять их в ежедневной работе.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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