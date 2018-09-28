На Алтай-Коксе определили лучшего слесаря-ремонтника

Роман Подольхов занял второе место, Денис Селезнев — третье. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Евгению Липунову. Все призеры профконкурса получили подарки и премии. Специальную награду от профсоюза завоевал Владимир Цветков.
В конкурсе приняли участие 25 представителей ремонтного, коксового цехов и цеха тепловодоснабжения. После выполнения теоретического задания 15 конкурсантов встретились в практическом этапе. Им необходимо было за 80 минут по предложенному чертежу изготовить деталь.
Фоторепортаж с открытия площадки можно посмотреть по ссылке
Ежегодно на Алтай-Коксе проходит 10 конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди машинистов теплоэлектроцентрали, газовщиков коксовых печей и токарей.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
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