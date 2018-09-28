На Алтай-Коксе определили лучшего слесаря-ремонтника

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди слесарей-ремонтников. Победителем стал Василий Тишаков. Ему вручили диплом, корпоративный значок НЛМК-PRO и денежную премию.

Роман Подольхов занял второе место, Денис Селезнев — третье. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Евгению Липунову. Все призеры профконкурса получили подарки и премии. Специальную награду от профсоюза завоевал Владимир Цветков.

В конкурсе приняли участие 25 представителей ремонтного, коксового цехов и цеха тепловодоснабжения. После выполнения теоретического задания 15 конкурсантов встретились в практическом этапе. Им необходимо было за 80 минут по предложенному чертежу изготовить деталь.

Фоторепортаж с открытия площадки можно посмотреть по ссылке

Конкурс слесарей. Фото: архив ОАО «Алтай-Кокс»

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит 10 конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди машинистов теплоэлектроцентрали, газовщиков коксовых печей и токарей.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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