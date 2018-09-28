Читайте нас в соцсетях
28 сентября 17°C
Новости
Вся лента
Жизнь
8

На Алтай-Коксе определили лучшего слесаря-ремонтника

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди слесарей-ремонтников. Победителем стал Василий Тишаков. Ему вручили диплом, корпоративный значок НЛМК-PRO и денежную премию.

Конкурс слесарей.
Конкурс слесарей.
Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс"

Роман Подольхов занял второе место, Денис Селезнев — третье. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Евгению Липунову. Все призеры профконкурса получили подарки и премии. Специальную награду от профсоюза завоевал Владимир Цветков.

В конкурсе приняли участие 25 представителей ремонтного, коксового цехов и цеха тепловодоснабжения. После выполнения теоретического задания 15 конкурсантов встретились в практическом этапе. Им необходимо было за 80 минут по предложенному чертежу изготовить деталь.

Фоторепортаж с открытия площадки можно посмотреть по ссылке

Конкурс слесарей.
Конкурс слесарей.
Фото: архив ОАО «Алтай-Кокс»

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит 10 конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди машинистов теплоэлектроцентрали, газовщиков коксовых печей и токарей.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка