На Алтай-Коксе определили лучших аппаратчиков

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди аппаратчиков коксохимического производства. Победителем стал Антон Кропачев. Ему вручили диплом и денежную премию.

За звание лучшего аппаратчика боролись 22 рабочих цеха улавливания. После теоретического задания они выстраивали правильную последовательность технологических операций.

Конкурс профессионального мастерства среди аппаратчиков. Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Второе место в конкурсе занял Алексей Шурыгин. Третье — Дмитрий Кирилов. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Георгию Журе. Почетной грамотой от профсоюзной организации наградили Сергея Хлебникова. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке

Конкурс профессионального мастерства среди аппаратчиков. Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди дозировщиков, слесарей-ремонтников, сортировщиков кокса, водителей автомобиля.

Конкурс профессионального мастерства среди аппаратчиков. Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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