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Жизнь
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На Алтай-Коксе определили лучших дозировщиков

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди дозировщиков. Победителем стал Евгений Гаськов. Ему вручили диплом и денежную премию.

Победители.
Победители.
Фото: ОАО "Алтай-Кокс".

За звание лучшего по профессии боролись 28 дозировщиков углеподготовительного цеха. После теоретического задания они выявляли ошибки при проведении технологической операции — чистке желоба и подготовке его к работе.

Практический этап.
Практический этап.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс.

Второе место в конкурсе занял Юрий Поблагуев. Третье — Олег Посников. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Анатолию Мосолову. Почетной грамотой от профсоюзной организации наградили Татьяну Виноградову. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Евгений Гаськов.
Евгений Гаськов.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс.

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке

Видео о профессии дозировщика смотрите по ссылке

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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