На Алтай-Коксе определили лучших дозировщиков

За звание лучшего по профессии боролись 28 дозировщиков углеподготовительного цеха. После теоретического задания они выявляли ошибки при проведении технологической операции — чистке желоба и подготовке его к работе.
Второе место в конкурсе занял Юрий Поблагуев. Третье — Олег Посников. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Анатолию Мосолову. Почетной грамотой от профсоюзной организации наградили Татьяну Виноградову. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.
Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке
Видео о профессии дозировщика смотрите по ссылке
Ежегодно на Алтай-Коксе проходит десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com