На Алтай-Коксе определили лучших лаборантов

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа. Победителем стала Юлия Брицева. Ей вручили диплом и денежную премию.

За право называться лучшим лаборантом химанализа боролись 18 сотрудниц отдела технического контроля и управления экологии. После теоретического задания они определяли массовую долю марганцевокислого калия: выбирали из предложенных нужные вещества, проводили различные манипуляции и вычисления.

Второе место в конкурсе заняла Ирина Цветкова. Третье — Эвелина Ком. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Екатерине Клейковой. Специальным дипломом от профсоюзной организации наградили Анну Макрушину. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Конкурс профессионального мастерства. Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди аппаратчиков, дозировщиков, слесарей-ремонтников, сортировщиков кокса, водителей автомобиля, огнеупорщиков и слесарей-сантехников.

Конкурс профессионального мастерства. Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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