На Алтай-Коксе определили лучших огнеупорщиков

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди огнеупорщиков. Победителем стал Виктор Куликов. Ему вручили диплом и денежную премию.

За право называться лучшим огнеупорщиком боролись 10 рабочих специализированного участка по горячему ремонту. После теоретического задания они выполняли кирпичную огнеупорную кладку.

Второе место в конкурсе занял Евгений Панас. Третье — Михаил Исаченко. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Дмитрию Николаеву. Почетной грамотой от профсоюзной организации наградили Юрия Сорокина. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

ОАО «Алтай-Кокс» ОАО «Алтай-Кокс» ОАО «Алтай-Кокс» ОАО «Алтай-Кокс» ОАО «Алтай-Кокс»

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди аппаратчиков, дозировщиков, слесарей-ремонтников, сортировщиков кокса, водителей автомобиля.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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