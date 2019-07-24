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Жизнь
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На Алтай-Коксе определили лучших слесарей-сантехников

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди слесарей-сантехников. Победителем стал Дмитрий Поляков. Ему вручили диплом и денежную премию.

Конкурс слесарей-сантехников.
Конкурс слесарей-сантехников.
Фото: ОАО "Алтай-Кокс"

За право называться лучшим слесарем-сантехником боролись 15 рабочих цеха тепловодоснабжения. После теоретического задания они демонстрировали навыки работы со специальным оборудованием и проводили его гидравлические испытания.

Конкурс слесарей-сантехников.
Конкурс слесарей-сантехников.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс»
Илья Новиков.
Илья Новиков.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Второе место в конкурсе занял Иван Мешалкин. Третье — Владимир Жмыхов. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Илье Новикову. Почетной грамотой от профсоюзной организации наградили Юрия Елгина. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди аппаратчиков, дозировщиков, слесарей-ремонтников, сортировщиков кокса, водителей автомобиля, огнеупорщиков.

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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