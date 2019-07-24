На Алтай-Коксе определили лучших слесарей-сантехников

За право называться лучшим слесарем-сантехником боролись 15 рабочих цеха тепловодоснабжения. После теоретического задания они демонстрировали навыки работы со специальным оборудованием и проводили его гидравлические испытания.
Второе место в конкурсе занял Иван Мешалкин. Третье — Владимир Жмыхов. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Илье Новикову. Почетной грамотой от профсоюзной организации наградили Юрия Елгина. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.
Ежегодно на Алтай-Коксе проходит десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди аппаратчиков, дозировщиков, слесарей-ремонтников, сортировщиков кокса, водителей автомобиля, огнеупорщиков.
Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
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