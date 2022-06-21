На Алтай-Коксе определили лучших слесарей цеха автоматизации

За звание лучшего по профессии боролись 15 сотрудников цеха автоматизации. Участникам необходимо было выполнить тестовые и практические задания, касающиеся требований охраны труда, общетехнических и специальных знаний, необходимых для выполнения работ по профессии.
Второе место в конкурсе занял Никита Бравославский. Третье — Мансур Аблуллин. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Анатолию Карпову. Грамоту профсоюзной организации Алтай-Кокса вручили Андрею Юркову. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.
Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий, а также на развитие технического творчества металлургов, пополнение кадрового резерва и передачу производственного опыта.
Помимо девяти конкурсов профмастерства, в 2022 году на Алтай-Коксе пройдет конкурс «Молодой лидер». Он направлен на выявление инициативной молодежи, которая составит кадровый резерв предприятия. Для решения этих же задач, а также для формирования команды наставников, способных передать новым кадрам знание производственных и бизнес-процессов предприятия, предназначен конкурс «Наставник года».
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru