На Алтай-Коксе определили лучших водителей

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей автомобиля. Победителем стал Вадим Ульянов. Ему вручили диплом и денежную премию.

За звание лучшего боролись 20 водителей автотранспортного цеха и пожарно-аварийной спасательной службы. После теоретического задания на знание правил дорожного движения они выполняли скоростное маневрирование на грузовом автомобиле.

Второе место в конкурсе занял Андрей Горбунов. Третье — Станислав Михайлов. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Дмитрию Жданову. Почетной грамотой от профсоюзной организации наградили Александра Карпова. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

Победитель: Вадим Ульянов. Фото: ОАО «Алтай-Кокс». Конкурс профессионального мастерства среди водителей автомобиля. Фото: ОАО «Алтай-Кокс». Конкурс профессионального мастерства среди водителей автомобиля. Фото: ОАО «Алтай-Кокс». Конкурс профессионального мастерства среди водителей автомобиля. Фото: ОАО «Алтай-Кокс». Конкурс профессионального мастерства среди водителей автомобиля. Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди дозировщиков и сортировщиков кокса.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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