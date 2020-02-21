На Алтай-Коксе определили призеров лыжных гонок

Лучшими в своих лигах среди мужчин стали команды цеха улавливания № 1, теплоэлектроцентрали и цеха автоматизации. Среди женщин лидировали команды «Надежда» и заводоуправления № 1.
Ранее уже прошли соревнования по волейболу, стрельбе, жиму штанги лёжа, баскетболу, шахматам, полиатлону. Следующие этапы корпоративной спартакиады — мини-футбол у мужчин и бадминтон у женщин.
На Алтай-Коксе создают все условия для занятий физкультурой и спортом. На постоянной основе занимается спортом каждый пятый сотрудник. В спартакиаде участвует 25 команд.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: http://altai.nlmk.com/ru/
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com