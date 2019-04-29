Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 апреля 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
11

На Алтай-Коксе подвели итоги конкурса по охране труда

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) определили победителей ежегодного конкурса «Лучшее структурное подразделение по охране труда».

Конкурс по охране труда.
Конкурс по охране труда.
Фото: ОАО "Алтай-Кокс"

Жюри оценивало профилактическую, информационную работу, содержание помещений в цехах предприятия, а также их визуальное тематическое оформление к Всемирному дню охраны труда.

Лидировал в конкурсе коллектив теплоэлектроцентрали. Второе место занял отдел технического контроля, третье — углеподготовительный цех. В этих подразделениях не только поддерживают безопасные условия труда, но и творчески подходят к оформлению наглядной информации. На стендах и плакатах — тематические стихи, рисунки, слоганы, полезные советы.

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость