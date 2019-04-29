На Алтай-Коксе подвели итоги конкурса по охране труда

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) определили победителей ежегодного конкурса «Лучшее структурное подразделение по охране труда».

Жюри оценивало профилактическую, информационную работу, содержание помещений в цехах предприятия, а также их визуальное тематическое оформление к Всемирному дню охраны труда.

Лидировал в конкурсе коллектив теплоэлектроцентрали. Второе место занял отдел технического контроля, третье — углеподготовительный цех. В этих подразделениях не только поддерживают безопасные условия труда, но и творчески подходят к оформлению наглядной информации. На стендах и плакатах — тематические стихи, рисунки, слоганы, полезные советы.

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru