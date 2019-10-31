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Жизнь
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На Алтай-Коксе подвели итоги прививочной кампании против гриппа

Более 70% работников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) сделали прививку от гриппа.

Итоги прививочной кампании против гриппа.
Итоги прививочной кампании против гриппа.
Фото: ОАО "Алтай-Кокс"

В прививочной кампании медсанчасть Алтай-Кокса применяла вакцину, антигенный состав которой изменяется каждый год в соответствии с эпидемической ситуацией. Вакцина создает специфический иммунитет против вирусов гриппа типов, А и Б, который сохраняется до 12 месяцев.

Александр Уманец,
директор по персоналу и социальным вопросам:

Своевременная вакцинация помогает в разы снизить уровень заболеваемости персонала, выработать «коллективный иммунитет» против вирусных инфекций.

Укрепление здоровья — одно из приоритетных направлений социальной политики Алтай-Кокса. Ежегодно почти весь персонал предприятия получает бесплатные прививки от гриппа, клещевого энцефалита, столбняка, дифтерии и других инфекционных заболеваний. Предприятие проводит спортивные мероприятия, предоставляет работникам путевки санаторно-курортного лечения.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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