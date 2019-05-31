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На Алтай-Коксе прошел краевой конкурс профессионального мастерства для студентов

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел практический этап краевого конкурса профмастерства среди студентов по профессии электромонтер. В нем приняли участие 16 студентов из шести колледжей и техникумов Алтайского края.

Краевой конкурс студентов.
Краевой конкурс студентов.
Фото: ОАО "Алтай-Кокс"

Конкурс организовали совместно с Заринским политехническим техникумом и Министерством образования и науки Алтайского края. Это одно из направлений развития системы дуального обучения: эксперты Алтай-Кокса оценивает уровень знаний будущих специалистов, а учащиеся практикуются в условиях реального производства.

Студенты-электромонтеры второго и третьего курсов проводили сборку электросхем различной сложности. Конкурсная комиссия, в составе которой были специалисты завода, оценивала правильность сборки схем, время выполнения задания, соблюдение правил охраны труда.

Краевой конкурс студентов.
Краевой конкурс студентов.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Победителем конкурса среди студентов второго курса стал Вадим Любин, среди студентов третьего курса — Евгений Заречнев. Оба победителя учатся в Заринском политехническом техникуме. Все участники конкурса получили корпоративные подарки от Алтай-Кокса.

Для гостей организовали экскурсию по заводу с посещением мест производственной практики.

Победитель конкурса Вадим Любин.
Победитель конкурса Вадим Любин.
Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Фото с конкурса можно посмотреть по ссылке

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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