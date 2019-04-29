На Алтай-Коксе прошел традиционный субботник

Работники Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) приняли участие в общезаводском субботнике.

Заводчане навели чистоту, облагородили территорию, побелили бордюры и стволы деревьев. Рабочий настрой поддерживали зажигательные мелодии и бодрые речевки, встроенные в ремиксы песен.

Субботник. Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

По давней советской традиции на завод прибыла агитбригада совета ветеранов Алтай-Кокса. Участницы вокальной группы подбадривали работников веселыми песнями под гармонь, угощала чаем, компотами и морсами. Такой креативный формат помог из обычной уборки территории сделать настоящий праздник.

Субботник. Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Фоторепортаж о субботнике смотрите по ссылке.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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